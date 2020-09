Maja Šuput, poznata kao radoholičarka, ističe da joj nedostaje više posla jer ne zna što bi sa sobom kada ima toliko slobodnog vremena.

Na Novu TV uskoro se vraća popularni show "Tvoje lice zvuči poznato", a Maja Šuput, kojoj je u šestoj sezoni pripala voditeljska uloga, istaknula je da se jako veseli početku emitiranja.

"Izuzetno me raduje što se vraćamo, veoma su mi nedostajala snimanja. Ja živim za zabavni program i navikla sam na ogromne projekte na Novoj TV. Dobila sam veću ulogu ovog puta i morala sam se više pripremati, ali kad sam vidjela da mi ide, stanka mi je teško pala i jako mi je nedostajao boravak u studiju", ispričala je Maja.

Kaže kako je svaki od kandidata briljirao u nekoj točki, u svakoj emisiji istaknuo se jedan-dva talentirana. "To ovisi sve o sreći i kako ti nešto legne, koja te glazbena zvijezda pogodi. Bila sam natjecateljica i to najbolje znam. Ista sam osoba svaki put i imam jednake talente, no svaka emisija bila je priča za sebe. Za nekog je gljiva pogodna, za nekog pogubna", objasnila je pjevačica.

Šuput je priznala i kako za vrijeme snimanja radi spačke suvoditelju Frani Ridjanu, natjecateljima i članovima produkcije. Naime, kako ona malo spava i diže se oko četiri ujutro, zezala je njih što još spavaju. "Imam običaj rano se dići, a i doći rano na set. Znam im slati poruke u kojima ih pitam gdje su. Na dane kad nije bilo snimanja, poslala bih šminkeru poruku gdje je i zvala ga. Priređivala sam im šokove. Čula sam da mi pripremaju osvetu, ranije ju nisu uspjeli provesti, pa ćemo vidjeti", otkrila je Maja.

Najavila je kako će "Tvoje lice zvuči poznato" biti ozbiljan hit i gledatelji će uživati, a pojasnila je i čemu se posebno raduje. "Veselim se gledati svoje lapsuse, često izlazim iz okvira teksta i to je baš zabavan dio", rekla je.

Osvrnula se i na svoje kreacije, za koje kaže da su ih ona i njezin modni stilist, dobar prijatelj Marko Grubnić smirili. "Poštovali smo neke norme da ne zasjenim kandidate. Ipak je to njihov, a ne moj show. Svojim showom smatram ''Supertalent'', za koji se isto nadam da će se vratiti i u njemu sam uvijek imala neke posebne kreacije. No i odjeća koju nosim u "Tvoje lice zvuči poznato" još je neviđena i originalna, ne može se kupiti", ispričala je pjevačica.

Maja je otkrila kako je ovog ljeta provela čak dva mjeseca na odmoru na našoj obali i prošla ju uzduž i poprijeko. "Inače ljetujem vani jer po cijeloj Hrvatskoj radim, imam koncerte i vjenčanja. Iako sam žestoki radoholičar, čak sam se navikla na odmor", priznala je.

Šuput je poznata kao kraljica svadbi i nedostaje joj pjevanje na njima. Kaže da u prosjeku ima jednu svadbu mjesečno, dok je nekad imala bukiran cijeli mjesec. "Sviramo u onim županijama koje nemaju zabranu vikendima, dosta je bilo otkazivanja, nekad su ljudi saznali nova pravila stožera nekoliko dana prije svadbe i morali otkazati. Puno je toga odgođeno za sljedeću godinu", ispričala je.

Dosta termina će se pjevačici spajati u 2021. pa će biti dosta naporno za nju. "Neće mi to teško pasti jer volim raditi. Poznato je da spavam oko četiri sata i to mi je dovoljno. Bit ću s onom kapom za rudare i rudariti po svadbama. Svadbe će se održavati i nedjeljom i četvrtkom, ali kao da je bitan dan. Bitna je ljubav", rekla je Maja.

Zbog koronavirusa pazi na svadbama i postavila je neke uvjete koji su u skladu i s preporukama stožera. "Ne silazim na plesni podij kao nekada, nema doticaja s ljudima, dezinficiram ruke dezinfekcijskim sredstvom koji je moj proizvod. Nedostaje mi više doticaja s ljudima na vjenčanjima, ali tako je kako je", naglasila je.

Pjevačica, koja i u svakodnevnom životu pazi s kime se druži i ima neki svoj krug ljudi, nedavno je lansirala parfem Shù Shù i dezinfekcijski gel koji miriše baš poput njega.

"Super je proizvod, lijep, pogodan i stane u žensku torbicu. Ne nedostaje mi projekata i, evo, pripremam i profesionalnu liniju proizvoda za hotele i restorane", otkrila je Maja.