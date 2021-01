Maja Šuput istaknula je da sa suprugom Nenadom Tatarinovom zove sve prijatelje zbog posebnog razdoblja u njezinoj trudnoći.

Maja Šuput jako se veseli majčinstvu i obilježava svaki poseban trenutak do rođenja svoga sinčića.

"Tagiraj osobu koju najčešće zoveš videopozivom. Mi danas zovemo sve prijatelje jer nam je 7,5 mjeseci", napisala je Maja. Pjevačica je pozirala u topiću i hlačama te dobila mnoštvo komplimenata za svoj sjajni izgled.

"Prelijepa, ljepša bucmastija. Zračiš", "Predivna si trudnica", "Super izgled", komentirali su njezini pratitelji.

Inače, Maji i njezinu mužu Nenadu Tatarinovu će to biti prvo dijete, a pjevačica je otkrila ekskluzivno za IN magazin da mu želi dati strano ime. "Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve, tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko, kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?'“, ispričala je Šuput.

Istaknula je i kako su joj trudnički kilogrami otišli u trbuh. "Hvala Bogu. Moram priznati da su meni svi govorili prije trudnoće: 'Ma joj, ti si tako mala i imat ćeš maleni trbuščić'. I sad svi koji me vide kažu: 'Opa, nisi tako mala.' Da, otišlo je sve u trbuh, a ruke i noge isto. Nek bude ovako kako je. Samo da sam ja poletna, pokretna i ne moram mirovati. I da ništa ne trese. Jer imam osjećaj da će mi se dijete roditi i umjesto mama i tata reći potres i korona“, rekla je pjevačica.

Za pjevačicu je 2020. godina bila posebno uzbudljiva. Osim što je ostala trudna, prvi put se okušala i kao voditeljica u showu Nove TV "Tvoje lice zvuči poznato", a koliko je to uspješno odradila, potvrđuje nominacija za Zlatni Studio.

Popularni show Nove TV „Tvoje lice zvuči poznato“ u utrci je za medijsku nagradu Zlatni studio, i to u kategoriji Najbolja TV zabava. Među finalistima je i glumac Goran Navojec, ujedno i član žirija u showu, u kategoriji Najbolji glumac.



