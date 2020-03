View this post on Instagram

Ok, dosta mi je crnjaka 😡😡😡 Krenula sam raditi reda u garderobi i odlucila da cu vas barem na kratko probati razveseliti 🎁 Proglasavam tjedan GIVEAWAY -a 🎊🎊🎊 Svaki dan poklonit cu neku lijepu haljinu , pa kad ovaj kaos zavrsi da izadjemo van i slavimo u sljokicama i gliterima 👸👸👸 Danas vam poklanjam haljinu koju sam proslog ljeta nosila na koncertu u Novoj Gradiski 👗👗 Prilazem par slika i videa da vidite dali vam odgovara. Nadam se da ce vas razveseliti 😍 Haljinu potpisuje @markogrubnic ✅ Tko je zeli???