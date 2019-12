Maja Šuput prošle je subote pjevala u Dubrovniku, a večeras sjedi na mjestu žirija u drugoj polufinalnoj emisiji Supertalenta.

Još nas dijeli malo do početka druge polufinalne emisije popularnog showa "Supertalent".

Kandidati održavaju zadnje probe, Mia Kovačić zagrijava backstage, a članica žirija Maja Šuput čini sve kako bi zablistala punim sjajem kao i svaki put dosad.

Ipak, na Instagramu je propćila obožavateljima kako sinoć nije previše spavala, jer je odrađivala nastup te kako pokušava doći k sebi.

Ipak, uz nju je njen provjereno dobar frizersko-šminkerski tim, ali i kava, a kako izgledaju pripreme u njezinoj garderobi, Maja je pokazala sama.

"Evo da i jednom stavim #nofilter spika sliku. Situacija backstage, počeli s frizurom dok mi lice upija nešto zdravo s maske. Spavala sam sat i pol pa je jedina opcija mog duševnog izliječenja puno kave koju nosim na snimanja sa sobom", poručila je Maja bez straha što fotka ne izgleda glamurozno kako to možda javnist zamišlja.

No to je tako kada je raspored pretrpan, a za oko nam je zapala perika u desnom donjem kutu, pa moramo priznati kako jedva čekamo vidjeti Maju večeras, kao i ostale članove žirija - Martinu, Davora i Janka pred kojima nije nimalo lak zadatak, a to je odabrati tko prolazi dalje u finale.