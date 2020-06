View this post on Instagram

NAPOKON 🎤🎧🎹🪕🎸🎺🎷🎬 S najvecim veseljem konacno objavljujem da sam snimila novu pjesmu 🤗🤗🤗 Ovo je definitivno najljepsa pjesma koju sam snimila i toliko sam zaljubljena u nju da ne mogu docekati da ju cujete 🥳🥳🥳 Bit ce to jedno lijepo iznenadjenje... A tek spot 🤩🤩🤩 Uglavnom konacno sam imala vremena da napravim sta sam dugooo htjela... coming soon 👸