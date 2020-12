Maja Šuput je u šestom

Maja Šuput je u šestom mjesecu trudnoće i već je ranije isticala da se osjeća jako dobro, a sada je otkrila da se suočava sa samo jednom tegobom.

"Iako su me srećom zaobišle apsolutno sve trudničke tegobe, ipak me od početka prati mamnesia iliti trudnička zaboravljivost", napisala je voditeljica showa "Tvoje lice zvuči poznato" i dodala da pije vitamine. Usto je upitala pratiteljice što one piju od vitamina.

Neke su joj odgovorile da ne piju ništa, da sve kroz hranu dobiju dok su druge navele vitamine koje konzumiraju i za što im točno koriste. Inače, Maja je nedavno otkrila da očekuje sina sa suprugom Nenadom Tatarinovom.

Spol je objavila kroz zabavni video na Instagramu. Naime, iz kutije koju je otvorila izašli su plavi baloni.