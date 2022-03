Maja Šuput ponovno preuzima ulogu voditeljice i to u showu "Ples sa zvijezdama", a objavila je kako teku pripreme za njezinu prvu takvu avanturu uživo.

Pjevačica Maja Šuput ove će nedjelje ponovno preuzeti ulogu voditeljice i to u showu "Ples sa zvijezdama" koji možete pratiti na Novoj TV. Na Instagramu je otkrila kako teku posljednje pripreme, a vojska njezinih obožavatelja nije skrivala oduševljenje.

"Posljednje pripreme pred prvi live večeras! "Ples sa zvijezdama" u 20:15 na Novoj TV. Držite mi fige", napisala je Maja te je objavila fotku na kojoj je otkrila i haljinu u kojoj će se pojaviti pred malim ekranima.

"Bit ćeš savršena kao u uvijek i odradit ćeš to vrhunski", "Sretno", "Predivna si i elegantna", "To smo čekali", "Zašto fige, odrasla si na sceni, to ti je u genima", "Vjerujemo da će biti odlično kraljice", samo su neke od poruka podrške koje je dobila od svojih pratitelja.

Prije tjedan dana otkrila je koliko je uzbužena što će se ponovno naći u ulozi voditeljice.

"S ozbiljnom količinom uzbuđenja i treme danas shvaćam da jedan od mojih najvećih poslovnih izazova kreće vec za 7 dana!!!! Da da 06.03. gledat ćete prvu emisiju Ples sa zvijezdama, a voditeljskom palicom upravljat ćemo kolega Mešin i ja. Često su me u prošlosti znali pitati imam li kakvih želja, nešto što nisam, a probala bih. I najčešće osim glume sam odgovarala da bih voljela voditi show nedjeljom live u prime time terminu. I eto, puno prije nego što sam mislila moja želja postaje stvarnost i ponovno se potvrđuje stara narodna poslovica "Pazi što želiš moglo bi ti se ostvariti!" Uglavnom gledamo se u nedjelju na Nova TV uživo, a ja imam sad tjedan dana da se psihički, fizički i općenito pripremim jer me već sad lagano pere trema. Poželite mi sreću", napisala je uz objavu.

Uz Maju kroz uzbudljive plesne izazove gledateljne pred malim ekranima vodit će i Igor Mešin. Njih dvoje se već godinama susreće na istim projektima, no dosad nisu imali priliku dijeliti pozornicu.

"Maja i ja smo već dosta radili zajedno, ali na suprotnim stranama. Ili je ona bila član žirija, a ja voditelj, ili obrnuto. Veselim se da smo sad na istoj strani", izjavio je Igor za DNEVNIK.hr.

