Znala sam da ce se dogoditi ali bas tako brzo ... Obzirom na sirenje virusa, panike i naravno zbog sigurnosnih razloga otkazuju se dogadjanja koja okupljaju velik broj ljudi. Eto tako se i moj koncert koji se trebao odrzati 14.03. u Sportskoj dvorani Novi Marof danas sluzbeno otkazao jer se smatra skupom visokog rizika obzirom na broj ljudi. I sad mi je samo jasno da je ovo pocetak i da ce otkazivanja biti puno. Nadam se da ce se sve brzo vratiti u normalu jer me priznajem ovo sve malo plasi. Zelim vam svima samo zdravlja a sve ostalo cemo kao i do sada. Sto se tice otkazanog koncerta karte mozete vratiti na prodajnom mjestu. Novi termin ce biti najavljen kad se situacija smiri. A ja veceras idem zapjevati u Cibonu kod mog kolege @mate.bulic.sluzbeno jer raditi se mora . Nek ste mi zivi i zdravi ekipa 😘😘😘😘😘