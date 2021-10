Maja Šuput se pohvalila da je njezin sin Bloom izgovorio svoju prvu riječ i to onu - tata!

Maja Šuput je sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila jedan od najsretnijih i najponosnijih trenutaka u svom životu, onaj kada je njezin sin Bloom rekao svoju prvu riječ.

"Isuseeee, rekao je tataa", napisala je Maja uz video raspričanog Blooma koji je podijelila u priči na Instagramu i dala do znanja kako je to dječakova prva riječ.

Maja i njezin suprug Nenad nedavno su obilježili i Bloomovih prvih sedam mjeseci pa je pjevačica na Instagramu objavila i fotografije sa slavlja na kojima svi zajedno pušu svjećice na torti.

Predivne obiteljske fotke oduševile su njezine pratitelje koji se nisu mogli načuditi koliko je maleni Bloom narastao.

Podsjetimo, Maja je postala majka u ožujku ove godine, a nedavno je progovorila i o želji za još jednim djetetom.

"Sad prvi put u životu, sam razmišljala kako bi bilo lijepo, a to još nisam nikome rekla, imati još jedno dijete. Nikada dosad nisam mogla zamisliti da možeš nekoga tako voljeti. Mislila sam da žene lažu zbog novina, da to moraš reći jer si mama. Ali ja ne mogu zamisliti kako opisati nekom tko nema dijete, kako možeš voljeti vlastito dijete. I samo zato sam razmišljala kako bi bilo lijepo imati još jedno, pa da ovako volim još nekog. Ali opet ne mogu jer imam sto godina. Ali s te strane ljubavi bih prošla još jednom kroz to, no svu tu ljubav ćemo dati Bloomu pa ćemo svi eksplodirat od ljubavi", kazala je za IN Magazin.

Inače, Maju Šuput svake nedjelje gledamo u osmoj sezoni showa Nove TV Supertalent, gdje je ponovno sjela u stolicu žirija. Uz Maju, u žiriju showa gledamo i opernu pjevačicu Martinu Tomčić, glumca Janka Popovića Volarića te stručnjaka za uspješnu komunikaciju i profesionalnog plesača Davora Bilmana.