Pjevačica je podijelila snimku na kojoj su djeca uprizorila prizor iz njezine "Svatovske pjesme" i istaknula koliko je oduševljena.

Pjevačica Maja Šuput (40) u srijedu je s pratiteljima na Instagramu podijelila snimku prizora s Vira koji je nastao prije njezina nastupa. Objavila je i video kako bi njezini obožavatelji vidjeli o čemu je riječ.

"Na Viru prije svog koncerta vidjela sam najslađi maškarani nastup. 'Svatovska pjesma' u izvedbi malih Zadrana u ulogama mladenke, mladoženje, kuma, barjaktara, snimatelja te ostalih gostiju uz malu plavušu koja se predstavila kao Maja Šuput. Like za ove preslatke klince, precool su", istaknula je pjevačica.

I Majinim se fanovima svidio video školaraca, a u komentaru se javila i njihova učiteljica. "Hvala, draga Majo, i veeeeeliki pozdrav od mojih mališana iz 3.E! Ujutro im ovo stavljam na projektor. Učiteljica", napisala je. Majini obožavatelji su komentirali kako su djeca odradila maskiranje vrhunski, da su genijalna i preslatka.

"Pa ako ovo nije hit, ne znam što je", napisali su.

Inače, Šuput će se uskoro naći u novoj ulozi, i to onoj voditeljskoj. Pjevačica će se pridružiti Franu Ridjanu u showu "Tvoje lice zvuči poznato".

"Meni ti svi kažu: 'Ti to možeš, to je tako jednostavno za tebe, ti non-stop pričaš...' Ja jesam spremna, jako se veselim, ali jako puno teksta treba naučiti napamet, nisam znala da je to baš do te mjere. Zadnji put sam valjda učila u osnovnoj školi", ispričala je Maja.