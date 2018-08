Maja Šuput opet je pokazala svoje zanosno tijelo.

I dok još svi bruje o golišavim fotografijama Severine, Maja Šuput opet ih objavljuje sama, i to s radošću.

Svako malo pjevačica objavi neku seksi fotografiju, no sada je svoje tijelo pokazala i Grcima, jer kakav je to odmor ako barem malo ne skineš krpice sa sebe, i to na terasi.

Maja se tako nasred terase uslikala tako da je tek intimne dijelove tijela prekrila velikim šeširom.

Naravno, uslijedili su lajkovi koji se broje u tisućama, a Maja je nakon objave nastavila uživati u suncu i moru.