Maja Šuput se oglasila nekoliko sati nakon što je otkrila da je sinu dala ime Bloom i detaljno je objasnila što sve ono znači.

Maja Šuput odlučila je objasniti značenje imena Bloom koje su ona i njezin muž Nenad Tatarinov dali sinu nakon što su time iznenadili javnost te su se povele razne rasprave.

Naime, mnogi su na društvenim mrežama šalili kako je dijete nazvano po glumcu Orlandu Bloomu, liku iz crtića "Winx" te da je prijevod na hrvatski Cvjetko.

"No ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeovog rječnika u kojem, između ostalog, stoji i to da riječ bloom označava zdravlje, energiju i naočitost te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom znači 'Zlatno Srce' ('Heart of Gold'), 'Zmajev Plamen' ('Dragon Flame'). U svojem ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao 'ustajanje'. I na kraju treba dodati i to da riječ bloom osim cvijeća, označava i čelik", napisala je Šuput na Instagram storyju koja je prije rođenja djeteta rekla da će njegovo ime biti strano i moćno.

Pjevačica je nekoliko sati prije ove objave otkrila ime svoga sina i oduševila obožavatelje nizom njegovih fotografija.

"Bok ekipa, konačno da se i ja javim... Nakon što ste mjesecima, htjeli to ili ne, čitali o meni apsolutno sve (ponekad i svašta) red je da se predstavim likom i imenom. Zovem se BLOOM TATARINOV i htio bih se zahvaliti SVIMA na čestitkama, lijepim željama, poklonima, pozitivnoj vibri, prekrasnim riječima i dobrodošlici. Mama i tata su mi presretni, stalno nesto guguću i pjevaju, pričaju nekim dječjim tonom i sa osmijehom u glasu. Bit će da su baš jaaaako veseli zbog mene. Ja sam preuzbuđen oko svega što me čeka, a sudeći po vašoj pozitivi bit će puno tuluma i veselja u budućnosti. Još jednom hvala za ljubav, voli vas Bloom", istaknula je Maja.

Njena objava je razveselila brojne pratitelje. "Savršenstvo življenja", "Isti tata. Baš je lijepi mali slatkiš. Koliko kosice već ima", ", "Predivan je, nek je živ i zdrav", "Aww", "Koliko lijepa beba", "Želim vam svu sreću. Uživajte u sinu i roditeljstvu", "Dobro došao, Bloom", komentirali su.