Maja Šuput i Nives Celzijus pojavile su se na tulumu jedne tvrtke.

Maja Šuput najbolja je zabavljačica u Hrvatskoj pa nije ni čudo da je svuda zovu da pjeva!

Toliko je angažirana da samo čekamo da pjeva na otvorenju kuverte u pošti! Maja je hit i tu nema spora, ali kada se ona i Nives Celzijus pojave na istom mjestu tada vam svašta padne na pamet.

Maja Šuput (FOTO: Borna Filic/PIXSELL)

Naime, Nives se pojavila u golemom dekolteu. Ok, tu nema baš ništa čudno, no Maju su nosili do pozornice te je cijelo vrijeme morala sjediti.

Ne brinite, nije joj pozlilo kada je vidjela taj najbolji dekolte koji Nives nosi, već Maja i dalje osjeća posljedice ozljeda noge zbog koje mora nositi gips i pjevati u ''mirnom'' stanju.

Nives Celzijus (FOTO: Borna Filic/PIXSELL)

Na tulum su stigla i brojna druga poznata lica, ali kada imate ove dvije ljepotice na tulumu, svi ostali padaju u drugi plan.