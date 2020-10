View this post on Instagram

Da mi je netko rekao prije par mjeseci da cu ici na trudnicki pilates rekla bi da je lud ... Uglavnom, gym sam zamjenila ovim fenomenalnim treningom za trudnice pod strucnim okom privatne trenerice. Ovo je toliko zabavno da idem 3 x tjedno a uvijek sam mislila da je pilates dosadan. Cilj - zdrava trudnoca i brzi oporavak nakon poroda 💪 #16weekspregnant