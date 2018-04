Maja Šuput i njezine dogodovštine opet su glavna vijest u svijetu zabave.

Maja Šuput umalo je završila u blatu. Njezin bend i ona jedva su našli put do dvorane za vjenčanja u Novom Travniku, a za sve je kriva navigacija koja se očito usred BiH malo zbunila pa Maju i ekipu odvela na makadam jednog sela.

No ni to nije sve. Maja je u BiH ušla pod policijskom pratnjom, a mi smo saznali i što se točno dogodilo.

''Vozili smo se u Novi Travnik na vjenčanje i bila je golema gužva. Vozili smo se osam sati. Koristili smo navigaciju, ali svi iz kombija smo koristili svoje, a svaka je drugačije govorila. Jedna je vikala desna, druga lijevo, treća ravno… Na kraju smo završili na nekom makadamu i nekom blatu, ali srećom nije bilo daleko od Novog Travnika. Ma nama je to bilo zabavno, mi smo umirali od smijeha. Nama je to bilo kao da smo u filmu ''Ko to tamo peva''. Ipak puno veći doživljaj je bio na samoj granici. Bila je ogromna gužva zbog praznika i čekali smo sat i pol. Nakon toga smo shvatili da imamo još barem dva sata čekanja. Nema šanse da bismo stigli. Srećom pa me policija prepoznala pa nam je pomogla. Odveli su nas do granice pod policijskom pratnjom. To mi je bilo nevjerojatno. Osjećala sam se kao Lepa Brena'', kazala je Maja kada smo je nazvali nakon što smo čuli da se izgubila usred Bosne.

Maja se vratila u Zagreb, no ovaj put nije išla kombijem već avionom.