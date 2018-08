Maja Šuput i njezin zaručnik Nenad nisu bili dobro.

Maja Šuput mnoge je zabrinula nakon što je objavila fotografiju iz bolnice. Naime, Maja je imala napornu turneju, što se odrazilo na njezin imunitet, a sve je objasnila na svojem profilu na Instagramu.

"Ljubav je kad s nekim podijeliš infuziju popola. Ova slika nastala je prije dvadesetak dana tijekom moje ljetne turneje koja traje zaista dugo i koja je strahovito naporna. Ove godine imam suputnika koji je sve neprospavane noći podijelio sa mnom. Pa i pad imuniteta i neki bronhitis usput, ali ništa strašno. Jedno poslijepodne jureći na sljedeću svirku ponovno me vozio na infuziju. Međutim, kad je doktor vidio njega, rekao nam je da smo oboje u groznom stanju. I tako se dogodi da sa svojom ljubavi umjesto ručka ili vina podijeliš infuziju. Meni je ta scena bila mučna jer osobe koje voliš ne želiš vidjeti s cjevčicama u rukama, pa sam to rekla i naglas. A moj budući muž kaže na to: Ljubavi, nema tu ništa grozno. Sad će nam samo biti bolje. A jedino što bih volio da zajedno dočekamo duboku starost pa u nekom staračkom domu opet zajedno podijelimo bocu infuzije popola. Danas nam je prva godišnjica veze i nekakva ozbiljnija brojka prema putu za onaj starački dom. Stoga, ljubavi, hvala ti za svih 365 neprospavanih noći sa mnom, na svim prekrasnim trenucima koje smo do sada prošli i od srca nam želim onaj starački popola za sto godina. I, naravno, da je dom u Miamiju, kao što sam ti i tada pred doktorom rekla i da nam ta infuzija teče ispod palme'', napisala je Maja uz fotografiju iz bolnice.