Maja Šuput sinoć je bila najveći hit zbog raskošne crvene haljine u kojoj se pojavila.

Sinoćnje finale najpopularnijeg showa u Hrvatskoj, Supertalenta, bilo je spektakularno u svakom pogledu.

Sinoć je održana posljednja epizoda 6. po redu "Supertalenta" čiji je pobjednik raspjevani Denis Barta koji je već u audicijskoj emisiji osvojio srca publike i žirija.

Žiri nije skrivao emocije, a Denis je Maju Šuput ponovno doveo do suza. A upravo je plavokosa pjevačica jučer bila najveći hit zbog raskošne crvene haljine u kojoj se pojavila.

"Gotova je i druga sezona Supertalenta. U haljini koja je skrojena od 50 metara materijala osjećala sam se poput prave showgirl. Hvala svima na lijepim riječima koje su me pratile tijekom cijelog serijala, bez vas to ne bi imalo smisla. Voli vas vaša Maja", napisala je pjevačica ispod fotografije u kojoj pozira u raskošnoj haljini dugogodišnjeg prijatelja i stilista Marka Grubnića, poznatijeg kao Modnog mačka.

Njihova poslovna suradnja gotovo uvijek izaziva podijeljene reakcije, no htjeli to priznati ili ne, i to treba znati, posebno nakon toliko godina pod svjetlima pozornice i pred očima javnosti kojoj je vrlo teško udovoljiti.

Na crvenu haljinu Maja je obula visoke zelene čizme od ljuskica, no one su se vidjele samo kada je to htjela, a zanimljiva je bila i frizura zbog lažnih šiški koje su virile iz visoke punđice.

U sličnom modelu haljine prije nekoliko se dana pojavila i latino diva Jennifer Lopez u New Yorku na premijeri svog novog filma "Second Act". Ružičasta haljina od tila s golemim šlepom doista je bila jedinstvena, no pjevačici i glumici zadavala je glavobolje, jer u njoj nije stala u automobil, već samo u kombi.

Je li Majina haljina sinoć bila inspirirana onom J.Lo, ne znamo sa sigurnošću, ali svakako je došla kao odlična dodatna promocija.