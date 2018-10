Maja Šuput na Instagramu je objavila fotografije i post kojim je ganula svoje fanove.

Prije tjedan dana Maja Šuput suočila se s teškim životnim gubitkom. Naime, jednoj od najomiljenijih domaćih pjevačica preminuo je otac Boris.

Maja se tako zadnjih dana povukla iz javnosti kako bi bila sa svojim najbližima, pauzirala je s društvenim mrežama, no sa svojim obožavateljima sada je podijelila još jednu emotivnu objavu na Instagramu.

''Sada imam dva anđela koji me čuvaju i paze. Moj tata s nekog predivnog oblaka i moja ljubav kao najveća podrška u dobru i zlu'', napisala je pjevačica pored fotografije u zagrljaju Nenada Tatarinova i ganula svoje fanove.

Maja je prije nekoliko dana oca ispratila predivnim riječima.

''Bio je najponosniji ( kao i svaki otac valjda) tata na svijetu, a dan kad sam mu rekla da ću početi pjevati mu je bio najsretniji dan u životu. Sve što se u mojoj karijeri događalo nakon njegove bolesti pratio je s najvećim veseljem. Zvao me 5 puta na dan da pita gdje pjevam u petak, gdje u subotu a onda u nedjelju sto pitanja kako je bilo, koliko je ljudi. I taj ponos je bio nevjerojatan. Posljednje 3 godine vise me nije mogao ni zvati ni pricati . I ne bih o tom zlu koje ga je snaslo jer je bolno. Najveci heroj u ovoj prici je moja mama Danica. Svaki dan, sat, minutu, posljednjih 16 godina dala je njemu. Da nije bilo nje pisala bih ja ovo puno prije. On je imao tu srecu da ima nju , da mu olaksa da dostojanstveno zivi koliko god je to moguce u svojoj bolesti. Ja znam da cu dati sve od sebe i dalje da njega cinim sretnim a ako gore postoji telka vjerujte mi taj daljinski je kod njega i vrti samo muziku. I raspali tata, imas sta za nadoknadit. Mi te volimo najvise na svijetu i ta ljubav se ne raskida ni bolescu ni smrcu. Ljubav je ljubav. Pogotovo ova kceri i oca . Rekla bi ti mirno spavaj ali u tvom slucaju bi zvucalo kao kazna. Zato tata, uzivaj u svojoj slobodi , plesi, pjevaj i cuvaj nas. Volimo te'', napisala je tada.