Maja Bajamić je u petoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" oduševila sve preobrazbom u Krunoslava Kiću Slabinca, a pogotovo Indiru Levak koja ga je osobno poznavala.

Nakon što smo je gledali kao repericu Cardi B, Maja Bajmić u petoj se emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala u legendarnog pjevača Krunoslavu Kiću Slabinca i donijela na pozornicu tračak ovog nikad prežaljenog domaćeg glazbenika.

Odmah nakon nastupa voditeljica Maja Šuput poručila je svojoj imenjakinji da su svi ostali u šoku i pohvalila je cjelokupni dojam.

"Jako sam zadovoljan, imao sam osjećaj da je ili Kićo ili jako blizu Kići kad sam zatvorio oči. Pogodila si ono što je on svojoj publici znao dati", zaključio je Goran Navojec.

"Ovo je bilo jako dobro, emotivno, jako si se približila Kići", složio se i Igor Mešin.

No Majin je nastup posebno dirnuo Indiru Levak koja je na kraju ostala na rubu suza.

"Kiću sam osobno poznavala i to je stvarno veliki čovjek. Jedan od najvećih benefita naše emisije je što možemo oživjeti neke koji više nisu sa nama. Slavonija voli Kiću, Slavonija će ga uvijek voljeti, Slavonija i danas tuguje za Kićom i vjerujem da će to tako zauvijek biti. Ispunila si mi srce, vjerojatno i dragom Kići gdje god on bio. Pitala sam se kako ćeš zatomiti tu svoju urbanu stranu i približit se Kići, ali si stvarno bila divna, s tolikim si poštovanjem pristupila ovom zadatku pa ću ti ja sad još jednom ovako snažno zapljeskati", poručila joj je emotivna Indira i na kraju ju nagradila dodatnim aplauzom.

Zabavni show "Tvoje lice zvuči poznato" ne propustite nedjeljom u večernjem terminu na Novoj TV, dok će šesta i sedma epizoda biti iznimno prikazivane subotom 29. svibnja i 5. lipnja.