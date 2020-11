Maja Bajamić u showu "Farma" ispričala je sve o ozljedi vratne kralježnice zbog koje je morala mirovati, a to joj je jako teško palo.

Zdenkino vođenje Farme ne sviđa se svima, pa su uslijedile brojne svađe i tenzije. Maja je već dva puta od Zdenke tražila odmor, a onda joj je odlučila reći sve što misli.

''Ja tebe obožavam, ali ti sebe ne voliš do kraja! Ti sebi ne daješ niti minutu pauze. To ti ja s ljubavlju i punog srca kažem'', rekla joj je Maja, ali Zdenka i dalje ne odstupa od svog autoritativnog vođenja zajednice.

Maja je Farmerima ispričala ono o čemu je već javno govorila, a to je da je i ona prije živjela užurbanim tempom života bez odmora, no tada joj se dogodila ozljeda vratne kralježnice te je bila primorana usporiti ritam. ''Ja ni u čemu nisam mogla istinski uživati jer svaki moj uspjeh je bio - OK, ajmo sada dalje. Odradiš jedan televizijski show, idemo u drugi, što ćemo sad... I nakon toga, to je za mene bilo najgorih godinu dana u životu, to mirovanje na koje sam bila prisiljena jer ja nikad ne bih stala da mi se to nije dogodilo'' otkrila je Maja i dodala:

''Kada sam došla doktoru i kada me je čovjek vidio, prvo mi je rekao da nisam normalna, a drugo mi je rekao da odem zapaliti svijeću na Kamenita vrata jer sam mogla biti u kolicima. Znači, uopće nisam bila svjesna toga koliko sam ja sebe nagazila.''

Maja Bajamić za IN magazin je prije nekoliko mjeseci ispričala kako se s ozljedom vratne kralježnice borila i dok je snimala psihološki triler "Ana" u režiji Anđela Jurkasa, a koliko su ozljede bile jake, progovorila je i u ožujku ove godine nakon potresa u Zagrebu.

''Trebala sam pomoć za svakodnevne radnje i primila sam injekciju protiv bolova. Spavala sam na kauču, a osim što se odjednom sve počelo jako tresti, probudilo me padanje boca iz kuhinje i frižidera, pucanje stakla i zamalo padanje zidnog ormara koji je bio iznad kauča. Prizor i osjećaj je bio strašan; vrištala sam kao nikad u životu, ustala sam 'na vrat' i nisam bila sigurna sanjam li ili ne. To je bilo zaista strašno. Presretna sam i zahvalna nebesima što nisam bila sama u stanu u Ilici u tim trenucima. Mislim da bi mi srce puklo", napisala je tada te objasnila da je noć prije potresa spavala kod prijatelja i prijateljice koji žive sami jer ju je prvi put nakon ozljede vratne kralježnice opet ''zakočio'' vrat, zbog čega je osjećala jake bolove i smanjenje opsega pokreta.

A što se to dogodilo na Farmi, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'.