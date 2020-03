View this post on Instagram

Kako ste doživjeli potres u Zagrebu, je li bilo štete na vašem stanu? . Noć prije potresa, spavala sam kod prijatelja i prijateljice koji žive sami, jer me, prvi put nakon ozljede vratne kralježnice ponovo „zakočio“ vrat, uslijed čega sam opet osjećala jake bolove i smanjenje opsega pokreta. Trebala sam pomoć za svakodnevne radnje i primila sam injekciju protiv bolova. Spavala sam na kauču, a osim što se odjednom sve počelo jako tresti, probudilo me padanje boca iz kuhinje i frižidera, pucanje stakla i skoro padanje zidnog ormara koji je bio iznad kauča. Prizor i osjećaj je bio strašan; vrištala sam kao nikad u životu, ustala sam „na vrat“ i nisam bila sigurna sanjam li ili ne (jer inače sanjam živo i često se „glasam“ u snu). . To je bilo zaista strašno. Presretna sam i zahvalna nebesima što nisam bila sama u stanu u Ilici u tim trenutcima. Mislim da bi mi srce puklo. Nakon potresa, bila sam u svojevrsnom šoku gotovo cijeli dan. Kada sam vidjela slike Ilice, nisam imala snage otići tamo niti zvati ikoga da pitam što je ostalo od svega. U meni nije bilo mjesta za još jedan šok i lošu vijest. Novine i portale ne čitam, tv gotovo da i ne gledam. Mobitel mi je cijelu nedjelju zvonio ko' lud, poruke su stizale.. samo sam se pokušavala smiriti i ostati pribrana maksimalno. Prijatelji i obitelj su mi jako puno pomogli i hvala im beskrajno. Hvala i svima koji su se zabrinuli i nazvali me, poslali poruku. Znala sam koliko volim, ali nisam znala koliko sam voljena. . #💜 . M