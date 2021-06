Maja Bajamić nakon pobjede u showu "Tvoje lice zvuči poznato" dobiva same pohvale za transformaciju u Tinu Tuner i Erosa Ramazzottija.

Maja Bajamić odnijela je pobjedu u sedmoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato", a svojim je obožavateljima na Instagramu pokazala kako su tekle njezine pripreme za dvostruku transformaciju u Tinu Turner i Erosa Ramazottija.

Maja se nakon pobjede oglasila i zahvalila svima na velikoj podršci.

"Ljubav za glazbu i rad. Nimalo lagan put do ostvarenja. Energija živog života. To me povezuje s Tinom. Hvala za podršku i lijepe riječi", napisala je Maja uz seksepilne fotografije na kojima pozira u kožnoj kratkoj haljini s dekolteom.

"Majo ti se meni uvijek najbolja, pa tako i danas! Razvalila! Bravo bravo bravo!!! Zaslužuješ finale", "To je to, talenat neviđeni, koja ljubav i energija izlazi iz tvog grla i očiju dok pjevaš i stojiš na bini, jedostavno ti si muzika", "Jednostavno najbolja", "Bomba si Majo", "Ljepotica Instagrama", "Majo, uvijek si najbolja, a večeras si naljepša od svih. Obožavam te gledat", poručili su joj obožavatelji u komentarima.

