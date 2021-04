Machine Gun Kelly je od prošle godine u vezi s Megan Fox, a ovoga tjedna fotografi su ga uhvatili u društvu nepoznate djevojke o čijem identitetu tek nagađaju.

Reper Machine Gun Kelly od prošle je godine u vezi s glumicom Megan Fox, a dok se svi čude kako su njih dvoje uopće završili zajedno, paparazzi su ga sada uhvatili u društvu nepoznate plavuše.

Ovoga tjedna bio je u izlasku u jednom noćnom klubu u Los Angelesu, a s njim je bila nepoznata plavuša s kojom se iskrao iz kluba na stražnja vrata. Njegove djevojke nije bilo nigdje na vidiku, a sudeći prema fotografijama, nije mu bilo drago što su ga uopće ulovili. Djevojka koja je bila s njim nije se prestala smiješiti, no dok svi nagađaju kako već vara Megan Fox, komentari po internetu mu ipak idu u prilog. Navodno se radi o njegovoj asistentici Oliviji, no to još nije potvrđeno.

Podsjetimo, Megan je zbog Machine Gun Kellyja ostavila supruga Briana Austina Greena poslije 10 godina braka, a s njim ima i troje djece. Machine, čije je pravo ime Richard Colson Baker, ima 12-godišnju kćer. Par se prvi puta službeno pojavio na dodjeli American Music Awards gdje je Megan otkrila i tetovažu posvećenu svojoj novoj ljubavi.