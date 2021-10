Macaulay Culkin viđen je Los Angelesu u šetnji sa sinom Dakotom i djevojkom Brendom Song.

Američki gluma Macaulay Culkin je početkom ove godine postao otac malenog dječaka Dakote kojeg je dobio s djevojkom Brendom Song, a sretna je obitelj ovih dana viđena u zajedničkoj kupovini u Los Angelesu.

41-godišnji Macaulay pri tom se pokazao kao stvarno pažljiv otac gurajući kolica i namještajući autosjedalicu, dok pogled sa sina gotovo i nije micao.

On i Brenda su vijest da su postali roditelji otkrili u travnju ove godine, nakon što su trudnoću uspjeli sačuvati tajnom, a prvo dijete nazvali su po glumčevoj sestri koja je preminula 2008. godine, u tragičnoj nesreći kada je na nju naletio automobil ispred jednog bara u Los Angelesu.

Par je u vezi od 2017., a upoznali su se na Tajlandu dok su snimali debitantski film glumca Setha Greena "Changeland".

"Ova je dobra, vjerojatno ću staviti neke bebice u nju uskoro. Mislim, stvarno smo vježbali", rekao je Culkin svojedobno o svojoj djevojci. Dodao je kako će imati lijepe i divne bebice.

Svojedobno je Brenda za Esquire progovorila o vezi s glumcem.

"Ne možeš biti uz njega i ne biti sretan", ispričala je. Istaknula je i da joj je bio velika potpora dok je njezina majka prolazila liječenje od raka i brinuo se o njoj.

Zvijezda filmova "Sam u kući" u prošlosti je imao problema s ovisnošću, a teške trenutke proživljavao je nakon prekida ljubavne veze s Milom Kunis. Počeo je uzimati drogu i antidepresive 2011. godine kojoj prekid nije tako teško pao kao njemu i ubrzo se zaljubila u glumca Ashtona Kutchera s kojim je i danas.

Macaulay ju je unatoč tome molio da mu se vrati, ali Mila je rekla da mogu biti samo prijatelji. Culkin iza sebe ima i brak s glumicom Rachel Miner kojom se oženio 1998. Odlučili se na razdvojeni život nakon samo dvije godine i 2002. razveli. Razlog njihova razlaza bio je taj što je ona htjela djecu, a on nije bio spreman za to i htio se vratiti glumi, no čini se kako je odlučio da je i njemu došlo vrijeme da se skrasi.