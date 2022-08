Luke Evans nedavno je snimljen u strastvenim trenucima s novim dečkom Franom Tomasom, a iako je još 2002. godine otvoreno priznao da je gej, u međuvremenu je imao i djevojku.

Glumac Luke Evans više ne skriva da je zaljubljen, a s novim dečkom Franom Tomasom ovih je dana uživao na odmoru na Ibizi gdje su ih paparazzi uhvatili u strastvenim trenucima.

Par je prvi put zajedno u javnosti snimljen još u veljači prošle godine na plaži u Sydneyju, gdje je Luke snimao seriju "Nine Perfect Strangers", a tada se još nije znalo ništa o španjolskom grafičkom dizajneru koji je zarobio srce glumca. Evans je samo mjesec dana prije toga prekinuo dvogodišnju vezu s umjetničkim direktorom Rafaelom Olarrom.

Velški glumac, kojeg najviše pamtimo po ulozi Gastona u filmu "Ljepotica i zvijer", karijeru je započeo u kazalištu u Londonu i ispočetka se otvoreno deklarirao kao homoseksualac.

"Svi me znaju kao gej muškarca i tijekom svojeg života u Londonu to nisam nikada ni pokušavao sakriti", kazao je u intervjuu za časopis The Advocate 2002. godine.

Ipak, 2010. godine mediji su se raspisali o njegovoj djevojci, marketinškoj stručnjakinji Holly Goodchild, koja je jednom i progovorila o njihovoj vezi.

"Luke je divan. Mi smo stari prijatelji i to se jednostavno dogodilo. Nismo zaručeni, no stvarno uživamo zajedno", izjavila je Holly na premijeri Evansova filma "Tamara Drewe".

No četiri godine kasnije Luke je potvrdio vezu sa španjolskim modelom Jonom Kortajarenom, a tada je opet počeo za medije isticati kako ne žali što se već na početku karijere izjasnio kao gej i kako misli kako to nije naškodilo njegovoj karijeri.

Vezu s Holly nikada nije javno komentirao, a nagađa se i kako mu je ona bila samo paravan dok se pokušavao probiti u Hollywoodu, što mu je otprilike u vrijeme dok se pisalo o njima zaista i pošlo za rukom.

Rozga u uskoj i prozirnoj haljini okrenula leđa kameri, oblinama zaludjela fanove: ''Joj, vidi guzu!'' +29

Naša bivša misica u minijaturni gornji dio jedva je ugurala bujne grudi, Bojana Gregorić-Vejzović imala joj je nešto reći! +26