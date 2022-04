Luka Vidović se na Instagramu oglasio nakon smrti majke, glumice Mirjane Majurec.

Mađioničar Luka Vidović oglasio se na društvenim mrežama nakon smrti svoje majke, glumice Mirjane Majurec. Na Instagram storyju je objavio zajedničku fotografiju pokojnog oca Ivice Vidovića i majke Mirjane, uz koju je ostavio emotikon slomljenog srca.

Mirjama Majurec preminula je u subotu rano ujutro u KBC-u Zagreb u 70. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom.

Upravo Luka je krajem prošle godine ispričao kako joj se karcinom vratio treći put.

"Majka je jako loše, bolesna je. Nažalost, u bolnici je sada, na Rebru, ima treći ili četvrti stadij, opet joj se vratio. Zbog mjera je, nažalost, ne smijem ni vidjeti. Ne volim plakati preko medija, ali ona je veliki borac, dvaput ga je pobijedila, pa će i treći. Poznavajući nju, ona je ratnica, pa će sve biti u redu", kazao je Luka onda za Večernji list.

Mirjani je karcinom prvi put dijagnosticiran 2010. godine, a 2017. su joj se pojavile metastaze. Ljeto nakon toga htjela se ponovno vratiti glumi te je bila spremna raditi, no bolest ju je ponovno spriječila. "Jako sam umorna, to zaista iscrpljuje. Imam i nuspojave. Ide nabolje, samo da me umor prođe", govorila je onda za 24sata.

Od domaće glumice oprostile su se brojne kolege i prijatelji, a sućut obitelji uputio je i predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković.

Majurec je iza sebe ostavila sinove Luku i Ivana. U braku je bila dvaput, s glumcem Ivicom Vidovićem te nogometašem Markom Mlinarićem. Tijekom karijere koja je bila duga skoro 40 godina pojavila se u brojnim domaćim kazališnim predstavama, serijama i filmovima.

