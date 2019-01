"2019. stižemo. Želimo vam sretnu Novu godinu", napisao je glazbenik pored fotografije.

Čelist Luka Šulić i supruga Tamara sami su potaknuli glasine o trudnoći.

I to, gdje drugdje, nego na Instagramu na kojem su prije 15 sati objavili obiteljsku fotografiju sa sinčićem Valom na kojoj on nosi majicu s natpisom: "Tako sam sladak. Mama i tata su to opet učinili", dok oni imaju iznenađen izraz lica koji kaže "ups!"

Nije dugo trebalo da krenu glasine o dolasku prinove u malenu i slatku obitelj, a brojni obožavatelji već su članu popularnog dvojca 2Cellos u komentarima čestitali na sretnim vijestima.

Podsjetimo, Luka i Tamara vjenčali su se početkom srpnja 2017. godine, a zaručili se krajem 2016. godine na Novom Zelandu.

O vjenčanju su obožavatelje izvijestili na Instagramu, a ako su glasine istinite, malena obitelj uskoro će se povećati za još jednog člana.