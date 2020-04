Luka Nižetić se kao hrvatski poduzetnik osvrnuo na trenutno gospodarstvo u zemlji i Vladine mjere u jeku pandemije koronavirusa.

Naš popularni pjevač ali i poduzetnik Luka Nižetić, oštro se osvrnuo na trenutno stanje u hrvatskom gospodarstvu i poslao Vladi Republike Hrvatske jasnu poruku.

36-godišnji Luka ne krije zabrinutost pa je tako na profilu na Instagramu objavio poduži status u kojem je iznio svoje stajalište i mišljenje.

"U moru zbivanja oko novonastale situacije koju nam je donijela pandemija, ima nešto što nas mnoge neće zaobići. Direktna i najveća pogođenost realnog sektora ekonomskom krizom, koja se, budimo realni, itekako događa, zahuktava, a koliko dugo će ostati s nama i koliko duboka će biti - taj dio nitko ne može predvidjeti.

Od malih obrtnika, preko ugostitelja, sve do hotelijera, na ovaj ili onaj način snosimo i snosit ćemo posljedice kompletne shut down situacije. Jesmo li je željeli? Nismo. Bismo li najviše htjeli da radimo i stvaramo? Da, naravno! Ali, mi to u ovoj situaciji ne možemo. Štoviše, ne smijemo. Jer je zdravlje ljudi na nultome mjestu i slažemo se da je shut down trenutno nužan. Ali vratimo se na početak, a taj je da smo direktno pogođeni nečime što nismo željeli, do čega se nismo sami doveli. Nije li onda u takvoj situaciji krajnje nevjerojatno da teret izvanredne situacije u kojoj se nalazimo snosimo sami? Poslovanje je zatvoreno, prihoda nema, ali sva davanja idu i dalje?! Jer, odgoda istih znači upravo to - da teret shut downa snosimo upravo SAMI, ali u nekom kasnijem, odgođenom vremenskom periodu. To nije fer! To tako ne smije biti! Pozdravljam kvalitetnu mjeru isplate minimalne plaće za očuvanje radnih mjesta, no to neće biti dovoljno.

Poduzetnik sam. Ugostitelj. Volim svoju Fabriku. Volim Komižu. Volim Vis. Jedva sam čekao okupiti naš tim i zaploviti u novu sezonu, ali što i kako nas čeka ovo proljeće i ljeto, vrlo je neizvjesno.

Sada otvoreno pitam - ako je prihod - nula, zašto nisu i svi nameti koji u tom periodu dolaze na naplatu - nula?! I apsurd je da uopće postoji ova borba da nema davanja prema državi dok nema poslovne aktivnosti (opet naglašavam, odlukom države) umjesto da se dogovara model kako poslodavcima nadoknaditi izgubljenu dobit. Naravno da to nitko ne bi očekivao od države, ali onda barem ispunite ovaj minimum. Otpis, ne odgoda.

Ono što očekujemo i tražimo je da iskoristimo ovu priliku i napravimo u narednom vremenu društveni reset na svim razinama. Želimo pametnu, sposobnu, efikasnu, brzu i digitaliziranu državu. Želimo bolju Hrvatsku! Vlada RH Imate priliku, zgrabite ju", napisao je Luka.

U komentarima je dobio brojnu podršku istomišljenika koji ne kriju strah od onoga što budućnost donosi po pitanju egzistencije.

"Ja se ne bojim ovog virusa, već ovoga što nam se sprema, ljudi svakodnevno dobivaju otkaze, ovi što rade su na minimalcu, prestrašno", "Tako je Luka", "Bravo Luka", "Moglo bi se tu svašta reći", "Tako je, to se svi pitamo", neki su od komentara koje je dobio.