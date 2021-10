Luka Modrić je na profilu na Instagramu podijelio dio slavljeničke atmosfere s kćerinog četvrtog rođendana.

Naš nogometaš i kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić raznježio je tisuće svojih obožavatelja fotografijama s proslave kćerina rođendana koje je objavio na svom profilu.

36-godišnji Luka odlučio je na profilu na Instagramu podijeliti dio slavljeničke atmosfere iz svog doma i to one s proslave 4. rođendan svoje kćeri Sofije. Luka na fotografijama pozira s malenom slavljenicom, kao i s kćeri Emmom, sinom Ivanom te naravnom suprugom Vanjom. Čini se kako je Sofija velika obožavateljica jednoroga pa je sve bilo dekorirano s njegovim motivom, od torte i kolača do prikladnih ukrasa.

Fotografije pogledajte OVDJE.

"Sretan rođendan mojoj predivnoj princezi! Volimo te jako puno! Sretan rođendan sve moje!", napisao je Luka uz objavu koju je lajkalo gotovo 400 tisuća njegovih pratitelja.

Mnogi od njih su se u komentarima pridružili čestitkama pa tako i brojni slavni nogometaši poput Francesca Tottija, Robbieja Keanea, Francka Riberyja, Luisa Figa kao i zvijezda hit-serije "La Casa de Papel" Luka Peroš.

"Čestike za princezu", "Sretan joj rođendan", "Sretan rođendan, carica Sofica! Uživajte", "Najsretniji rođendan joj želim", "Želimo joj život pun ljubavi i sreće", "Sretan rođendan malenoj princezi", dio je čestitaka koje je dobila.