Lujo Kunčević uživa na odmoru na Koločepu, a od tamo je podijelio obiteljsku fotografiju na kojoj se strastveno ljubi sa suprugom.

Glumac Lujo Kunčević uživa sa svojom obitelji na Koločepu, a od tamo je podijelio i zajedničku fotografiju na kojoj se romantično ljubi sa suprugom Sarom Spinčić.

Slikali su se s pogledom na more, a u opisu je napisao:

"Obitelj" i dodao emotikon plavog srca.

Središte njihovog svemira upravo je maleni sinčić Leon:

"Htio sam oduvijek biti tata i bio je neki plan, a naravno da taj plan se nikada ne ostvari i Leon se dogodio neočekivano, ali je bio apsolutno najljepše iznenađenje u životu", ispričao je Lujo za In Magazin.

Otkrili su i kako su se odlučili za ime Leon.

"Ja sam predložila, on se sjetio Leonea Glembaja, svidjelo mu se i eto tako je ostalo", otkrila je Sara.

"Leone Glembaj kao jedna kultna uloga pobunjenika, nekog tko ne poštuje taj buržujski sistem i koji se pokušava boriti za neka socijalna prava ljudi, mi je nekako plemenito ime i zato kad je Sara rekla da joj se sviđa Leon, ja sam rekao to je to", dodao je Lujo.

Kunčević, kojeg su gledatelji upoznali u seriji "Zlatni dvori", je vezu sa Spinčić priznao krajem 2019. "Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis. Prvo su to bili njezina pozitivna energija i smijeh. Nadalje, netipična je, s njom nikad nije dosadno. Od ludih ideja do iznenadnih tema, razgovora, čak i tišine koja je uvijek ispunjena nečim u zraku. Zasad sam zaljubljen kao glupavi tinejdžer", ispričao je za Story.

Atraktivna Sara prateća je pjevačica Željka Bebeka. "Lujo je puno više od samo zgodan. Definitivno nije netko koga upoznajete svaki dan. Puno je zgodnih i dobrih dečkiju, ali mnogima nedostaje šarma i duha", rekla je Zagrepčanka.

Prije nje je glumac ljubio Miss Universe Ivanu Mišuru.

