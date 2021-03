Lujo Kunčević pozirao je sa sinčićem Leonom, kojeg je dobio s manekenkom Sarom Spinčić, privijenim u naručju.

Glumac Lujo Kunčević (30) dobio je prvo dijete sa sedam godina mlađom manekenkom Sarom Spinčić, a sretnu vijest je podijelio na Instagramu.

"Prošli petak 05.03. rodio nam se Leon. 53cm (sestre su rekle da će biti košarkaš), 3460 grama, crven i zgužvan, ali živ i zdrav. Jučer mi došli doma, prva neprospavana noć pala, još će ih mnogo biti! Ljubav najveća, najbolje dijete, cijeli svijet", napisao je Lujo.

Pozirao je sa sinčićem obučenim u krzneni kombinezon i privio ga je u naručje. Čestitali su mu brojni kolege i pratitelji.

"Ajme. Čestitke obitelji!", napisao je Slavko Sobin. Čestitkama su pridružili i Fabijan Pavao Medvešek i Ana Begić Tahiri.

Inače, Lujo i Sara su krajem rujna prošle godine objavili da će dobiti dijete kada su podijelili na Instagramu fotografiju ultrazvuka. "1+1=3", napisao je tada glumac koji nije htio otkriti kako je upoznao zagrebačku manekenku.

Kunčević, kojeg su gledatelji upoznali u seriji "Zlatni dvori", je vezu sa Spinčić priznao krajem 2019. "Kupidova strelica pogodila me iz vedra neba. Kako smo se Sara i ja upoznali, neću vam odati, no ako me pitate što mi se svidjelo kod nje, mogao bih vam ispisati cijeli časopis. Prvo su to bili njezina pozitivna energija i smijeh. Nadalje, netipična je, s njom nikad nije dosadno. Od ludih ideja do iznenadnih tema, razgovora, čak i tišine koja je uvijek ispunjena nečim u zraku. Zasad sam zaljubljen kao glupavi tinejdžer", ispričao je za Story.

Atraktivna Sara prateća je pjevačica Željka Bebeka. "Lujo je puno više od samo zgodan. Definitivno nije netko koga upoznajete svaki dan. Puno je zgodnih i dobrih dečkiju, ali mnogima nedostaje šarma i duha", rekla je Zagrepčanka.

Prije nje je glumac ljubio Miss Universe Ivanu Mišuru.