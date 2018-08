Luis Figo i ove je godine godišnji odmor proveo s obitelji u Hrvatskoj.

Hrvatska je postala jedna od omiljenih destinacija za odmor umirovljenom portugalskom nogometašu Luisu Figu koji ju je i ove godine odabrao za odmor. Nakon prošlogodišnjeg odmora u Zadru, nogometaš je ove godine posjetio Hvar, Korčulu, Mljet i Vis.

No sve što je lijepo, kratko traje pa je Luis u društvu supruge Helene i kćeri Daniele, Martrine i Stelle napustio zemlju. Obitelj je uživala u plovidbi Jadranom na jahti Spirit of the Sea na kojoj je nedavno plovio i hrvatski nogometaš Dejan Lovren sa svojom obitelji.

Figo je uživao u brojnim jadranskim uvalama, a najviše su vremena provodili upravo na jahti.

Odlazak iz Hrvatske nije mogao proći bez fotografiranja s obožavateljima, kojima je Figo spremno pozirao.