Lucija Šerbedžija slomila je kuk i završila na hitnoj operaciji zbog teške ozlijede.

Zagrebačka glumica Lucija Šerbedžija završila je na hitnoj operaciji nakon što joj se dogodila nezgoda prilikom koje je slomila kuk i to drugi put u životu, piše magazin Gloria.

Vijest su potvrdili iz Lucijina Zagrebačkog kazališta mladih u kojem glumi tri predstave - "Eichmann u Jeruzalemu", "Ljudski glas" i "Mi i oni".

"Jako nam je svima u kazalištu žao što se Luciji dogodila ova nezgoda, svi su naši članovi ansambla jako povezani i s Lucijom rade na čak tri predstave, no svima je sada najvažnije da sve prođe u redu i da se Lucija oporavi. Trebala je glumiti u tri predstave u našem kazalištu, no u studenom ćemo ih morati otkazati. To su predstave "Eichmann u Jeruzalemu", "Ljudski glas", a duboko je već ušla i u novu predstavu na aktualnu temu školstva, "Mi i oni", ali sada je Lucijin oporavak na prvome mjestu", rekli su iz ZKM-a za Gloriju.

46-godišnja Lucija se ista nezgoda prvi put dogodila 2014. godine dok je trčala na ljetnom odmoru, na otoku Silbi. Tada je također bila operirana ali je već nakon nekoliko dana hodala pomoću štaka.