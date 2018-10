Lucija Lugomer progovorila je o gubitku majke.

Lucija Lugomer prije petnaest godina doživjela je veliki gubitak, a sada je odlučila govoriti o tome kako bi pomogla brojnim ženama. Na taj način pridružila se brojnim poznatim licima koja apeliraju na važnost samopregleda grudi te na taj način upozoravaju na prevenciju raka dojke.

Lucija je na društvenim mrežama objavila priču o gubitku majke, što ju je jako potreslo jer je u to vrijeme bila u tinejdžerskoj dobi. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

"Prije točno 15 godina ostala sam bez svoje majke jer nije došla na vrijeme u Institut. Prije točno 15 godina imala sam 11 godina. Prije točno 15 godina doživjela sam najveću traumu svoga života. Prije točno 15 godina živim s tom traumom i dan danas. Prije točno 15 godina moj otac postao je samohrani otac u svega tri mjeseca. To se ne nauči - to se preživi. Prije točno 15 godina izgubila sam svoju zaigranost i djetinjstvo preko jedne noći. Prije 15 godina je bilo prije 15 godina. I nitko nam je ne može vratiti. I nitko mi je ne može vratiti. Niti na sekundu. Ne želim živjeti u ideji da možda tako nije trebalo biti da smo saznali na vrijeme ili došli u bolnicu na vrijeme - biram život u kojem želim znati više i u kojem mogu napraviti više. Molim te, uzmi minutu, ispipaj te cicke i pokaži životu da si jača i od same sebe", napisala je Lucija Lugomer.