Lucija Lugomer je dirljivom objavom na Instagramu čestitala rođendan svojem ocu Željku i dala mu do znanja koliko joj znači.

Naša najpoznatija plus-size manekenka Lucija Lugomer odlučila je svojim brojnim pratiteljima na profilu na Instagramu otkriti koliko joj znači njezin otac Željko i posvetiti mu dirljivu rođendansku objavu, koja je malo koga ostavila ravnodušnim.

"Tko god je imao prilike upoznati Željka, zna da pristojnijeg, nenametljivijeg, fer i nježnijeg čovjeka nisu nikada prije vidjeli. Nikada mi se nije petljao u moje stvari (tu je možda malo i pogriješio), puštao me i da svoje greške naučim sama, nikada se ne nameće, za svadbu je tražio samo dvije stolice više, radi i dan danas i nikada se na ništa ne žali. Koliko voli nas toliko je ljubavi uvijek imao za dati i tuđoj djeci. Nikada sebe ne stavlja na prvo mjesto i jedini je čovjek za kojeg s potpunom sigurnošću mogu reći da mogu računati na njega i u 3 ujutro. Kod njega ne postoji bezizlazna situacija. Uvijek si dio mojih razgovora i onda kada nisi pored mene, nikada te nisam skrivala i svi me uvijek pitaju za tebe. Ne smijem plakati. On je tu. Napravila sam mu mačije oci, ne jer su mu najdraže već zato što smo mu doma uvijek sve pojeli prije nego je došao njegov red. Danas, na 68. je njegov red. Tata, ti si moje sve. Ti si naše sve. Hvala ti što si mi baš ti najbolji prijatelj i znaj da to mjesto čuvam samo za tebe. U životu si želim još malo toga, ali, primarna je da pokupim što više tvojih kvaliteta te ih primjenim na svoj život. I da, da, da, i dalje srca osvajaš svojim palačinkama. U njegovu su kuću svi dobrodošli, a on grije toplinom pravoga tate, muža, brata, sina i dede. Svatko može biti otac, ali je nešto posebno potrebno za biti tajo", napisala je Lucija u podužem statusu.

"Sretan mu rođendan i od srca sve najbolje", "Koliko je ovo divno za pročitati. Sretna ti, ali i on uz tebe. Neka se volite i imate još 100 godina", "Predivno", "Sretan rođendan od srca, divni ste", "Najveća duša i srce", "Iskreno, baš i izgleda kao dobričina", "Prekrasno si to napisala. Točno takvog ga i ja vidim. Šaljem mu veliku pusu povodom rođendana", "Ovakvi momenti u životu su neprocjenjivi", neki su od komentara koje je dobila od dirnutih pratitelja.

