Prošle nedjelje završila je sezona showa ''Ples sa zvijezdama'', a svoje dojmove i fotografije s trudnom Frankom Batelić podijelio je i mladi plesač Luciano Plazibat.

Prošlog vikenda završila je ovogodišnja sezona showa ''Ples sa zvijezdama'', u kojoj su pobjedu uvjerljivo odnijeli Pedro Soltz i Valentina Walme.

Dojmovi se još uvijek sliježu, a na Instagramu svako malo osvane neka nova fotografija emotivnih sudionika cijele ove priče.

Svoje je dojmove i uspomene podijelio i Luciano Plazibat, mlada plesna nada hrvatske scene, koji je u ovoj sezoni sudjelovao u grupnim plesovima i kao pozadinski plesač u koreografijama naših natjecatelja.

Luciano je na Instagramu podijelio nekoliko fotografija s Frankom Batelić, a napisao joj je i emotivnu priču jer je prvi put gledao ''Ples sa zvijezdama'' kad je Franka bila natjecateljica 2007. godine.

12 godina kasnije Luciano je u showu sudjelovao kao plesač, a Franka kao članica žirija.

''2007. godine gledao sam Showtime svaku epizodu do finala i kao što sam rekao u 2. videu (snimano u 1. epizodi) tata mi je u finalu dopustio da dam svoj prvi televiziski glas! Od tad pratim Franku i podržavam! Sad gledajući toliko godina nakon, ja istu tu Franku mogu nazvat prijateljicom! Toliko smijanja tokom cijele sezone! Snimanja u zadnji čas i evo nas do zadnje epizode!! Stvarno djeluje ona kako zračiš tako privlačiš i samo pozitivno! A sad Franka beba broj 2 je na putu!!! Slijedi još slušanja my name is ČIKI! Hahahaah!! Ma volim te puno puno!'' napisao je Luciano u opisu fotografija i videa.

Franka je u komentar samo dodala ''Ajmeeee Luci!'' te nekoliko emotikona srca.

Batelić je vijest o trudnoći objavila proteklog tjedna jer više ne može sakrivati trudnički trbuščić, a u finalnoj je epizodi svoju suprugu došao podržati i Vedran Ćorluka, koji je sve budno pratio iz publike.

Oduševljenje novom bebom Franka nije mogla sakriti, a posebno je istaknula kako će Viktor uskoro postati veliki brat.

''Sada kada više ne mogu skrivati trbuščić. Ta daaaaaaaam. Viktor će na jesen postati veliki brat! On, Vedran i ja jedva čekamo upoznati bebicu. A ja se nadam da će bar malo bolje spavati od brata!'' napisala je Franka.

