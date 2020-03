View this post on Instagram

1/13 Dnevnik jedne ljubavi - prema hrabrosti. Potrebno je bilo mnogo, da jednog dana mogu samo pokušati biti ova ličnost. Vokalna, karakterna, modna, životna - @josipa_lisac. Bila mi je čast i težina! Svima hvala na enormnoj količini podrške. Iskreno, malo je to puno za procesuirati, pa se samo čudim i smješkam 🙂 A tek smo počeli! 🎭 @tlzphr #tvojelicezvucipoznato #tlzp #josipalisac #lujakelic #yourfacesoundsfamiliar