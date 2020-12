Prošle nedjelje Lu Jakelić u svima je probudila emocije kad se transformirala u legendarnog Olivera Dragojevića u showu u ''Tvoje lice zvuči poznato'' i otpjevala pjesmu ''Bijeli Božić''.

Lu Jakelić u predzadnjoj emisiji showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' ove sezone transformirala se u Olivera Dragojevića te je poput njega otpjevala pjesmu ''Bijeli Božić''.

Članovi žirija nisu skrivali koliko ih je izvedba dirnula.

''Bilo je predivno. Nije bilo ni traga karikaturi. Taman kad čovjek pomisli da si dodirnula neki svoj perimetar i da nema dalje, ti nas demantiraš i pokažeš da se tu još štošta krije, svakakva predivna čudesa. Nevjerojatna si zaista, svaka ti čast. Predivno'', rekla je Nives.

''Ovo mi se činilo izuzetno potrebnim. Podsjetila si me na neke divne Božiće koje sam imao u životu. Hvala ti na tome'', rekao joj je Igor, a Indira je bila također duboko dirnuta.

''Dirnula si me u srce jer Oliver je bio poseban jer se njega uvijek samo slušalo i to je nastup koji obuzima sva osjetila. Treba znati pogoditi tu emociju, a ti si to uistinu večeras i učinila. Fantastično je. Njega je nemoguće 'skinuti', pogotovo ženi. Međutim, ti si se stvarno jako približila toj boji glasa i tako je bilo lijepo, emotivno, krasno. Svaka čast Lu'', komentirala je Indira.

