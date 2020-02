Dodjela najprestižnije filmske nagrade Oscar počinje u 2 sata po našem vremenu, no na crvenom tepihu već su se pojavili prvi problemi zbog loših vremenskih uvjeta.

Još nas malo dijeli do početka najvažnije večeri u Hollywoodu - 92. dodjele filmske nagrade Oscar.

Ovu večer malo tko želi propustiti, od gledatelja do zvijezda, a dodjela će se standardno održati u Dolby Theatreu u Los Angelesu.

Na crveni tepih počele su pristizati prve zvijezde, među kojima su Lily Aldridge, America Ferrera, Laura Dern, Regina King te osebujni glumac Billy Porter koji je ponovno oduševio dolaskom u raskošnoj haljini, baš kao i prošle godine.

Spotted: Spike Lee paying tribute to Kobe Bryant with his #Oscars fashion tonight https://t.co/txJyEK2jre pic.twitter.com/5Z8coHBh6q — LAT Entertainment (@latimesent) February 9, 2020

Na crvenom tepihu već se pojavio i poznati redatelj Spike Lee koji je kreacijom odao počast tragično preminuloj NBA legendi Kobeu Bryantu ljubičasto-žutim sakoom s njegovim brojem dresa u LA Lakersima, 24.

Stigla je i prošlogodišnja dobitnica Oscara za najbolju žensku ulogu u filmu "Miljenica", Olivia Colman, koja je svoju kratku, smeđu kosu obojala u pepeljasto-plavu.

64-godišnja glumica Geena Davis oduševila je haljinom s dubokim dekolteom, a glazbena senzacija Billie Eilish stigla je u svom prepoznatljivom stilu, a ona će večeras imati i čast zapjevati pred holivudskom elitom.

Zasjala je i glumica Rebel Wilson koja se prvi put službeno pohvalila drastičnim gubitkom kilograma te kako izgleda bolje no ikad.

Ipak, i prije početka same dodjele koja počinje u 2 ujutro po našem vremenu, počeli su problemi.

“We have a leak in the red carpet next to the stage. I repeat: there’s a leak in the tent.”



Mild panic starting to set in here at the #Oscars as the storm rolls in pic.twitter.com/68wuEKj8BE — Christi Carras (@christicarras) February 9, 2020

Naime, krenulo je jako nevrijeme koje je donijelo i kišu pa je tako dio crvenog tepiha poplavljen, a počeli su prokišnjavati i neki šatori. U pomoć su morali uskočiti i vatrogasci.

Strani mediji odmah su se raspisali i o potencijalnim problemima koje će imati glavne zvijezde dodjele, posebno dame, s haljinama i frizurama, obzirom na nepovoljne vremenske uvjete, no ipak se radi o ženama koje iza sebe imaju uhodane timove kojima ništa ne predstavlja problem.

The rain is getting chaotic... people are running around with poles and rakes to poke the ceiling of the #Oscars tent — to keep it from pooling with too much water 🌧 https://t.co/txJyEK2jre pic.twitter.com/d2EHbWXgm6 — LAT Entertainment (@latimesent) February 9, 2020

Nevrijeme je u radu omelo i brojne fotografe i snimatelje, a u tweetovima pogledajte kako to zasad izgleda u Los Angelesu.