Mia Kovačić i Ida Prester na početku nove sezone serijala "Fakap" kao prvu gošću pitanjima su izrešetale Ljupku Gojić Mikić.

Manekenka i poduzetnica Ljupka Gojić Mikić gostovala je u prvoj epizodi druge sezone web serijala "Fakap", a u razgovoru s voditeljicama Mijom Kovačić i Idom Prester prisjetila se zabavnih i zanimljivih situacija koje će pamtiti cijelog života.

Primjerice, jedna od njih je ona kad je odbila svjetski poznatog glazbenika, a o kome je riječ, saznati možete u našem videu!

"Bila sam u hotelu i sa mnom u lobiju je stajala jedna grupa dečkiju i cijelo vrijeme su pokušavali sa mnom uspostaviti neki kontakt. Sa mnom je stajala mama i ja sam joj rekla kako su naporni. I oni su par dana išli za mnom, ostavljali mi ceduljice, poruke, ja sam im važno ponavljala da se jave mojoj agenciji. Uglavnom, nakon nekoliko godina dobila sam pismo od tog dečka koji je bio nekako najnapadniji, poderala sam ga i bacila. Da bih kasnije vidjela spot, s nekakvim velikim facama i poznata mi pjesma i vidim njega koji mi je dao pismo to i molio me da budem u njihovom spotu. Mislim da je to najgora stvar koju sam si napravila", zaključila je Ljupka.

Uz to je prepričala i anegdotu s Rodom Stewartom, čut ćete sve o okršaju koji je imala s mamama prasicama na selu, a u videu pogledajte i kako se snašla u izazovu poklanjanja kolača iz svoje slastičarne nekome s Knežije.

Novu epizodu "Fakapa" ne propustite u četvrtak u 18 sati na showbuzz.hr-u!