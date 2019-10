Ljupka Gojić Mikić jedna je od najpoznatijih dama u Hrvatskoj. Ova poduzetnica i manekenka nam je otkrila detalje iz svoje svakodnevnice.

Jedna od naših najuspješnijih manekenki Ljupka Gojić Mikić hrvatska je ikona stila, ali i simpatična majka troje djece te, po novome, dizajnerica i slastičarka. Ljupka samu sebe opisuje kao mamu koja je zauzeta kao i sve druge majke na ovom svijetu, a nama je otkrila neke od detalja iz svog privatnog života.

Iako se danas više aktivno ne bavi modelingom, Ljupka je oduvijek željela biti dio svijeta mode.

"Vjerojatno sam htjela biti doktor ili tko zna šta kao većina djece, ali već negdje sa devet godina sam znala, ustvari željela sam biti model, ali nisam znala da će se to tako brzo ostvariti", otkrila je Ljupka na pitanje o tome što je željela biti kao djevojčica, a rekla nam je i da joj se ljudi redovito javljaju i na ulici i na društvenim mrežama.

"Što se tiče društvenih mreža ja imam samo jednu ustvari, nemam više. Na toj jednoj sam dosta aktivna pa valjda ljudi imaju dojam da sam skroz na tim društvenim mrežama, a nisam. Na toj jednoj sam završila samo zato što volim fotografiju", govori nam Ljupka. Naravno, radi se o njezinom Instagram profilu.

Ova ljepotica u seriji blic pitanja priznala je da najbolje odjevenom Hrvaticom smatra Ivu Radić te da joj je životni uzor pokojni djed. Svoj stil odijevanja opisuje kao igru, a na pitanje o tome u kojoj se branši najbolje zarađuje - odgovorila je diplomatski.

"Ja se držim onog koliko ti želiš raditi, koliku želju i volju imaš i koliko si vrijedan toliko ćeš i zarađivati. Makar znam da to baš i nije uvijek tako", objašnjava Ljupka te priznaje kako najviše svog novca troši na djecu.

Ipak, Ljupka je slaba na cipele, pa joj za njih nije žao izdvojiti pozamašne cifre. Za svoje financije nije zabrinuta, a to ni ne čudi s obzirom na uspjeh koji je postigla na svakom polju.

"To može zvučati onako bahato i može zvučati kao lako njoj, ali ja sam vam stvarno nisam opterećena novcem. Tip sam koji misli da mora ulagati, da se stalno nešto mora dešavati", govori Ljupka i dodaje kako je ona počela zarađivati sa 13 godina kada je otišla u New York raditi kao model.



Ova slavna manekenka priznala je i kako joj je odijevanje bitno jer njime daje do znanja kako se osjeća i kakav je njezin karakter, a garderobu najčešće objavlja online kupnjom. Dizajnerski komadi joj nisu bitni, a voli kupovati i u vintage dućanima.

Osim na modu, Ljupka mjesečno dosta izdvaja i na kulturu, tj. kazališta kada za to pronađe vremena.