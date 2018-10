Kate Middleton i princu Williamu u vezi nisu uvijek cvijetale ruže.

Vojvotkinja Kate Middleton i princ William jedan su od slavnih parova o kojima se posljednjih nekoliko godina neprestano priča i piše, o njihovom sretnom obiteljskom životu, djeci i velikoj ljubavi. Međutim, nije uvijek sve bilo tako savršeno.

Naime 2007. godine Kate i William prekinuli su vezu, nakon čega je ona čak napustila Veliku Britaniju i otišla u Dublin u pratnji majke i prijatelja kako bi se opustila. Obitelj i prijatelji nisu joj bili jedina podrška u to vrijeme, jer utjehu je potražila u novom čovjeku.

Kate Middleton i princ William (Foto: Profimedia)

A taj čovjek nije bio bilo tko. Radilo se o Williamovu školskom prijatelju Henryju Ropneru. A da sve ne bi bilo jednostavno, Harper’s Bazaar Australia izvjestio je kako je William jedno vrijeme izlazio s Henryjevom bivšom djevojkom. Prava ljubavna drama, a princ je tada gotovo poludio od ljubomore.

"Oboje smo bili jako mladi u to vrijeme. Bilo je to tijekom studiranja, tražili smo se još, karakteri su nam se razlikovali, pokušavali smo naći same sebe i tada smo još uvijek odrastali. Trebalo nam je malo prostora, tako je bilo najbolje", objasnio je William nakon što je prošlo dovoljno vremena da se smiri.

Kate Middleton i princ William (Foto: Profimedia)

A čini se kako se s njim složila i Kate: "Mislim da u to vrijeme nisam baš bila sretna, ali zapravo sam iz cijele situacije izašla kao jača osoba".

Nakon prekida, par se pomirio, a uskoro i vjenčao. Ipak, Henry se Williamu očito dosta zamjerio jer on je bio jedini Katein bivši dečko koji nije bio pozvan na vjenčanje.