Ljubomir Kerekeš utjelovio je veterinara Zdravka Kosa koji liječi i ljude u novoj urnebesnoj seriji Nove TV "Bogu iza nogu" koju ćemo uskoro imati prilike gledati.

Legendarni Ljubomir Kerekeš (61) jedan je od glumaca koje ćemo uskoro imati priliku gledati u novoj, humorističnoj seriji Nove TV "Bogu iza nogu".

Radnja je smještena u malo selo okruženo prekrasnim brežuljcima gdje su njeni tvorci uspješno stvorili jedinstvenu atmosferu "mjesta usred ničega”.

Kerekeš igra jednog od izvornih seoskih likova koji će vas nasmijati svojim smiješnim pričama, a riječ je o doktoru Zdravku Kosu, lokalnom veterinaru.

On ne liječi samo životinje već i mještane i pritom sve radi odokativno jer nije naučio prave doze lijekova. "Ne vjerujem da imam neke sličnosti s tim likom s obzirom na veterinu i okolinu. On liječi sve, ali to nije otegotna okolnost. Od njega ima koristi i za ljude baš kao i za životinje", rekao je Kerekeš.

Kaže kako mještani vjeruju svom veterinaru i rado prolaze kroz njegov način liječenja. "

Koristi rakijicu kao neku vrstu anestezije pri davanju injekcija sličnih onima za konje i krave. On je prva pomoć za životinje, ali i mještane", ispričao je glumac kroz smijeh.

Ljubomir je objasnio kako su se na snimanju maksimalno snalazili zbog mjera zaštite radi koronavirusa i bilo je odgoda, no da su se kada su bili na setu odgovorno ponašali i u skladu s uvjetima. Istaknuo je da je cijela ekipa i glumačka i produkcijska bila odlična te da ne može nikoga posebno izdvojiti.

"Uspjeli smo sve snimiti, bilo je tu discipline, ali i smijeha, odlične atmosfere. Kada imaš inspiracije, ne nedostaje smijeha", rekao je Kerekeš.

Hvali i redateljsku ekipu jer je imala sluha za glumačke dodatke na snimanjima. "Prihvaćaju sugestije i naše improvizacije za scene. U biti svi smo prihvaćali jedni od drugih savjete i to mi se sviđa", zaključio je naš legendarni glumac.

A kako je sve izgledalo, imat ćemo priliku vidjeti uskoro na Novoj TV!