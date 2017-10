Mario Mamić i Tia Jurčić ovog će vikenda uploviti u bračnu luku, a njezin poočim Ljubo Jurčić za In magazin otkrio je zamjera li što svojem budućem zetu.

Sin Zdravka Mamića Mario Mamić i pokćeka Ljube Jurčića Tia Jurčić ovog će vikenda uploviti u bračnu luku. Šuška se da će Mamić mlađi svoju drugu suprugu oženiti u istom zagrebačkom hotelu, u kojem je slavio i ulazak u bračnu luku s Monikom Kravić. Ocu buduće mladenke, potezi Marija Mamića nimalo ne smetaju.

"On je jedan korektan dečko, ima dobru zdravu krv, zdrav pogled na život. Mislim da je u redu, nisam imao nikakvu primjedbu ako to pitate", kazao je Jurčić za In magazin krajem prošle godine.

Čini se da je sve spremno za veliko slavlje, a ljubavno-bračne savjete svojoj kćeri bivši političar ne daje. "Ono što sam njoj dao do 15, 16 godine, to je to. Sad rezultat ćemo gledat narednih godina i gledamo ovih proteklih godina, tako da se ja ne miješam, naravno da razgovaramo svaki dan. Što se tiče intimnog osobnog života apsolutno sve njezine odluke poštujem", zaključio je Jurčić.