Robyn Crawford tek je nakon smrti Whitney Houston otkrila da su bile u vezi.

Whitney Houston navodno je bila u dugogodišnjoj vezi s prijateljicom i suradnicom Robyn Crawford.

Robyn je dosad u javnosti bila poznata kao pouzdana i odana prijateljica pokojne pjevačice, koja je ostala skrivena od svjetla velike pozornice, no koja je uvijek bila uz nju i činila je sretnom. Iako su to dosad bila samo nagađanja, ona je sama sada iznijela detalje njihova odnosa.

"Sve je počelo prvog ljeta kad smo se upoznale. Tada je pao prvi poljubac. Ništa nije bilo planirano, samo se dogodilo", započela je svoju ispovijest prvi put pred kamerama Robyn, koja prirodu odnosa s tragično preminulom pjevačicom nije komentirala dok je ona bila živa. Tek kad je iznenada preminula, počelo se pričati o njezinoj seksualnosti, odnosno o tome kako je bila biseksualka.

"Nedugo nakon prvog poljupca provele smo prvu noć zajedno. Osjećala sam se predivno i to nas je zbližilo", ispričala je u nastavku. Bilo je to u ranim 80-ima kada su djevojke bile tinejdžerke, a Robyn je uz Whitney provela čak tri desetljeća, kako je sama objasnila u svojoj knjizi "A Song For You: My Life with Whitney Houston".

"Naše prijateljstvo bilo je duboko. U ranim fazama ono je bilo samo fizičko. Whitney je iznenada došla u moj život i nisam znala koliko će to trajati, pa sam samo uživala u svakom trenutku", priznala je Crawford, koja je imala 19 kada je upoznala tada 17-godišnju divu, dok su radile u jednom ljetnom kampu u New Jerseyju.

Njezina prijateljica i ljubavnica tada joj je obećala kako će uvijek paziti na nju te je to obećanje držala čak 30 godina. Ipak, njihova fizička veza završila je 1982. godine kada je Whitney potpisala prvi veliki ugovor. Pjevačica je ljubavnici tada objasnila kako će takva veza samo otežati njezin put. "Ako ljudi saznaju za nas, iskoristit će to protiv nas, što je bila istina 80-ih", nastavila je Crawford, koja je poštovala svaku Whitneyninu odluku.

O njihovoj vezi svejedno se godinama šuškalo, iako je ona službeno potvrđena tek nakon smrti glazbene dive. "Voljela sam ju i znam da je ona voljela mene. Značile smo si puno i zavjetovale se da ćemo paziti jedna na drugu", zaključila je Crawford, koja je bila jedna od djeveruša na vjenčanju svoje prijateljice kada se 1992. godine udala za Bobbyja Browna.

Cissy Houston, majka preminule dive, slavnoj Oprah 2013. godine otkrila je kako bi imala veliki problem da je saznala da je njezina kćer bila gay. Zanimljivo, i za Oprah se već godinama šuška kako je zapravo gay, unatoč ljubavi s dugogodišnjim partnerom, te kako je zapravo čitavo vrijeme zaljubljena u svoju blisku prijateljicu Gayle King.

Crawford je danas instruktorica fitnesa te živi povučenim životom sa svojom partnericom Lisom Hintlemann i njihovo dvoje posvojene djece.