Victor Lindelöf i Maja Nilsson Lindelöf u braku su od 2018., a nju su engleski mediji zamijetili zbog njezine ljepote, ali i iskrenih objava u kojima je osramotila supruga.

Svestrana ljepotica Maja Nilsson Lindelöf (27) najveća je podrška svom suprugu Victoru Lindelöfu (26) na Euru 2020 na kojem je njegovoj Švedskoj prepreka do četvrtfinala Ukrajina.

Maja je marketinška stručnjakinja, blogerica i ima svoju podcast "Life In The Stands", a pažnju engleskih medija je privukla kada je njezin suprug Victor 2017. prešao u klub Manchester United F.C.

Nogometašu je trebalo neko vrijeme da se uklopi i pritom mu je Nilsoon odmagala. Naime, ona je u svom podcastu kritizirala cijenu loža na stadionu Old Trafford i istodobno priznala da joj godi boraviti u njima.

"Igrači imaju opciju iznajmiti ložu. Neću vam uopće reći za koliko novca, ali to je odvratan iznos. Ako ju ne iznajmiš, smatraju te luzerom. No imati ložu je divno. Dobiješ svog konobara", ispričala je.

Izložila je supruga još nekim škakljivim trenucima dok su ga istodobno kritizirali zbog njegove igre u klubu. Maja je otkrila na Twitteru da je Victor naručio pogrešan, novi madrac za njihov krevet jer je krivo izmjerio krevet.

Victors ansvarsområde var nya madrasser till sovrummen. Idag kom leveransen. pic.twitter.com/eDk57kJGKS — Maja Nilsson (@majanilsson) October 16, 2017

No to nije bila najbolja anegdota koju je ispričala tisućama vjernih pratitelja. "Neku večer Victor je inzistirao da uzmem tabletu za spavanje. Dan nakon toga sam saznala da je ostao budan cijelu noć igrajući igricu Call of Duty. Drogirao me zbog nje", napisala je na Twitteru.

Ipak, čini se da je nogometaš navikao na iskrene objave zanosne sunarodnjakinje koju je oženio 2018., a u ožujku 2019. su dobili sina Teda zbog čega je on zanemario svoje reprezentativne dužnosti.

Inače, Maja je u ožujku otkrila da očekuje drugo dijete s Victorom. "Lockdown ipak nije bio nimalo dosadan", napisala je uz fotografiju na Instagramu na kojem ju prati 221.000 ljudi.