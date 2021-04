Stephen Fry i Elliott Spencer u braku su od 2015. godine, a dvije godine prije nego što su se vjenčali, Fry si je pokušao oduzeti život jer se nije mogao nositi s predrasudama o gej ljudima.

Britanski glumac i voditelj Stephen Fry (63) već je više od šest godina u sretnom je braku sa stand-up komičarem Elliottom Spencerom koji je od njega mlađi čak 30 godina.

Vjenčali su se u siječnju 2015. godine u matičnom uredu u Londonu, samo deset dana nakon što su objavili zaruke, a prohodali su prethodno ljeto.

"Bože. Spencer i ja ušli smo u prostoriju kao dvoje ljudi, potpisali se u knjigu i izašli kao jedan. Nevjerojatno", napisao je Fry na svojem Twitteru nakon vjenčanja.

Gosh. @ElliottGSpencer and I go into a room as two people, sign a book and leave as one. Amazing. pic.twitter.com/bPDQD5WQoB