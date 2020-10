Sean Connery i Micheline Roquebrune upoznali su se na turniru golfa 1970. godine, a pred oltar su stali pet godina kasnije. On joj je priznao da ju je prevario, no sve mu je oprostila i zajedno su bili sve do njegove smrti.

Sean Connery bio je jedan od najpoznatijih šarmera filmske scene, a za njim su uzdisale žene diljem svijeta. Ipak, slavni glumac bio je više od 40 godina u braku s Micheline Roquebrune.

Connery i Roquebrune pred oltar su stali 1975. godine, a upoznali su se pet godina ranije na turniru golfa u Maroku. Micheline je u braku bila dvaput prije nego što je sudbonosno "da" rekla slavnom tajnom agentu, a glumac je prije Micheline bio u braku s Diane Cliento. Tek nakon što su se rastali od svojih tadašnjih partnera, započeli su svoju romansu.

"Na početku nam je bilo teško održavati vezu jer je ona živjela na sjeveru Afrike sa svojom djecom", pričao je glumac ranije u intervjuima. Micheline je inače slikarica te je često putovala. Osim što slika, producentica je kazališnih predstava, a zahvaljujući tome dobila je i nagradu Tony.

Zajedno su igrali golf, a Micheline je bila i dio ekipe na snimanjima nekoliko Conneryjevih filmova. Par je živio na Bahamima gdje su imali kuću, a upravo ondje slavni glumac je zauvijek zatvorio oči.

Tijekom dugogodišnjeg braka nisu imali zajedničke djece, no odgajali su zajedno djecu koju su dobili u prijašnjim brakovima. Jasona Conneryja je Sean dobio s Diane Cliento, a Micheline ima troje djece iz prijašnja dva braka.

Iako je naizgled par imao priču poput onih iz bajki, nije uvijek sve bilo blistavo. Glasine o njegovoj nevjeri krenule su tijekom snimanja filma "Dijamanti su vječni", kada su mediji počeli povezivati Conneryja s pjevačicom sa seta filma. Radilo se o Lynsey de Paul, koja je kasnije medijima ispričala da je htjela biti samo prijateljica sa slavnim glumcem, no to je preraslo u nešto više. Povezivali su ga s brojnim kolegicama i kasnije, a svojoj je supruzi priznao da ju je prevario jednom prilikom. Sve mu je oprostila, a zajedno su ostali sve do njegove smrti.