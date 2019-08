Sandra Bullock gotovo je odustala od ljubavi nakon razvoda od Jessieja Jamesa, no onda je upoznala Bryana Randalla.

Sandra Bullock već nas godinama oduševljava svojim ulogama u nekima od najpoznatijih holivudskih hitova, svojom spontanošću i iskrenošću zaradila je titulu ljubimice Amerike, ostvarila je karijeru iz snova, no ipak, u ljubavi nije imala toliko sreće kao u poslu.

Do svojih tridesetih godina Sandra je postala svjesna činjenice koliko joj ljubav može zakomplicirati život.

"Godinama sam pokušavala izlaziti i odlaziti na spojeve, što je, vjerujte mi, bilo najgore iskustvo koje sam u životu iskusila. Čini se da sam privlačila samo one čije namjere nisu bile najbolje i iskrene", izjavila je u intervjuu za Detour 1996. godine.

Većina muškaraca s kojima je izlazila bila je svjesna njezina bogatstva koje se iz dana u dan povećavalo i slave koju je postigla sama, pa su to pokušali iskoristiti na najgore moguće načine.

"Bili su to ljudi čije moralne vrijednosti nisu bile na razini mojih. Bili su to dragi ljudi, ali jednostavno mi nisu odgovarali i to sam teško prihvaćala jer sam ozbiljno mislila kako nikada neću pronaći nekog tko će me voljeti i uživati sa mnom u životu", priznala je Sandra.

No bio je to tek uvod u sagu naziva Jesse James koja je počela tek desetak godina kasnije. Oporavak od prekida s vlasnikom tvrtke West Coast Choppers, odnosno njegove nevjere, koju je on smatrao "normalnim dijelom života", snašao ju je u vrijeme kada je trebala biti najsretnija, slaviti osvajanje Oscara i posvojenje prvog djeteta, danas 9-godišnjeg sina Louisa.

"Bila je posramljena onime što joj je učinio i u to je vrijeme krivila samu sebe. Smatrala je Jesseja Louiseovim ocem pa joj je prekid zbog toga teže pao", izjavio je svojevremeno izvor blizak Sandri za E!News.

Nakon toga Sandra se fokusirala na odgoj Louisa, a prije četiri godine posvojila je i djevojčicu Lailu. U međuvremena se posvetila i filmskoj karijeri, zaradila je još jednu nominaciju za Oscara i, kako je sama priznala, konačno prihvatila savjet koji je pročitala u nekom članku 1996. godine o tome kako najbolje upoznati nekoga novog.

"Ne kažem da sam počela spavati s muškarcima. Samo želim reći da izlazim, pričam i tako se osjećam ponovno privlačnom. To mi pomaže da se osjećam bolje", priznala je svojevremeno Sandra.

U dobi od 54 godine upoznala je fotografa Bryana Randalla, za kojeg se ispostavilo da je muškarac za kakvim je oduvijek žudjela. Njihov susret dogodio se slučajno, i to kada ga je angažirala za fotografiranje rođendanske proslave svoga sina.

"Mogu mu se diviti, biti ponosna na njega i prepustiti mu se. To je moj čovjek", otkrila je za Entertainment Tonight.

Par je prvi put viđen 2015. godine, i to nakon nekoliko mjeseci veze, a njima blizak, ali neimenonvani izvor potvrdio je kako su njih dvoje srodne duše te da je njihova ljubav duboka i intenzivna.

Par se u javnosti rijetko pojavljuje zajedno, iako su sve glasnija šuškanja i da su se vjenčali u tajnosti u toplini svog doma te da su ceremoniji nazočila samo njihova djeca.

Naime, Brian je već jednom bio u braku iz kojeg ima jednu kćer. Slovi kao sjajan otac, a brzo se povezao sa Sandrinom djecom te s njima često odlazi u šetnje prilikom kojih vješto izbjegavaju paparazze.