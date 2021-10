Ronan i Storm Keating plijenili su pažnju na premijeri filma "No Time To Die" u Londonu.

Irski glazbenik i jedan od članove bivše grupe Boyzone, Ronan Keating bio je jedan od zvijezda koje su se pojavile na svjetskoj premijeri novog filma o Jamesu Bondu "No Time To Die", a uz njega je tepihom prošetala supruga Storm Keating.

Ronan i Storm inače su jedan od omiljenih parova u Irskoj, a njihova ljubavna priča slovi kao jednom od najljepših u toj zemlji. Par je danas zaljubljen i zaluđeni su jedno drugim jednako kao i 2012. godine kada su se tek upoznali.

Njihova je priča počela na snimanju australske verzije showa "X Factor" gdje su se prvi put vidjeli i to samo nekoliko mjeseci nakon njegova razvoda, a tri godine kasnije vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji u Škotskoj i od tada su nerazdvojni.

"Imaju puno toga zajedničkog. Prvi put nakon teških 18 mjeseci, Ronan je stvarno sretan i stvari između njih idu odlično. Iako su još u ranoj fazi misle da bi ovo mogao biti početak nečeg dugoročnog" izjavio je tada njima blizak izvor.

2017. godine rodio im se sin Cooper, a 2020. godine kćer Coco, iako je on bio donio odluku da nakon što je dobio troje djece u prvom braku sa suprugom Yvonne Connolly više neće imati djece.

No čim je upoznao Storm promijenio je mišljenje i odmah su počeli razgovarati o zajedničkoj djeci.

"Razgovarali smo o tome želi li on još djece i bilo bi mi teško da je odgovorio negativno na to pitanje jer sam ja to oduvijek htjela, dolazim iz velike obitelji. Zbog toga sam se čak rasplakala, ali shvatila sam na kraju da bih mogla živjeti bez djece, ali bez njega ne bih", izjavila je Storm za Loose Women.

Od tada Storm i Ronan imaju savršen obiteljski život, a nedavno su proslavili i šestu godišnjicu braka.